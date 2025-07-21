شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء فى ميمى عبد الرازق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أقيم اليوم الأحد عزاء ميمى عبد الرازق المدير الفني السابق للنادى المصرى البورسعيدى، بمسجد آل رشدان، والذى أقامه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة.

واستقبلت أسرة الفقيد العزاء من أصدقاء الراحل الكبير ومحبيه، ومن أبرز الحضور فى عزاء ميمى عبد الرازق كل من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وطاهر أبو زيد نجم الأهلى الأسبق، خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لحرس الحدود، علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة، عمر الأيوبى مدير قطاع الرياضة باليوم السابع، محمد مراد المنسق الإعلامى للمنتخب الوطنى.



الدكتور أشرف صبحي



خالد لطيف بالعزاء



وزير الشباب والرياضه يقدم واجب العزاء



الفنان سامح يسرى



الكابتن علاء نبيل يقدم واجب العزاء



الكابتن عمر الايوبي يقدم العزاء



الكاتب الصحفى محمد مراد فى عزاء الراحل ميمى عبد الرازق



جانب من حضور عزاء ميمى عبد الرازق



جانب من عزاء ميمى عبد الرازق فى القاهرة



خالد الدرندلى وخضر إبراهيم



طاهر أبو زيد يقدم العزاء



عبد الحميد بسيونى يقدم واجب العزاء



عزاء الراحل ميمى عبد الرازق فى القاهرة



عزاء كابتن ميمي عبد الرازق

وتوفى ميمى عبد الرازق، المدير الفنى السابق للنادى المصرى ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ65 عاماً، حيث ولد عبد الرازق فى 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

كان مجلس إدارة النادى المصرى قد كلف ميمى عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدى ونجاحه فى قيادة المصرى لحسم المركز الرابع فى المربع الذهبى بنهاية الموسم.

وتولى ميمى عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصرى فى آخر جولتين من عمر مسابقة الدورى، خلفاً للتونسى أنيس بوجلبان الذى رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق فى الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهى الموسم فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة.