جائزة تشيكيا الكبرى: مارك ماركيس يواصل هيمنته بفوز خامس تواليا ويحلّق في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - برنو (الجمهورية التشيكية) : واصل الدراج الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي) بسط هيمنته على بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي باحتلاله للمركز الاول في جائزة تشيكيا الكبرى في برنو الاحد، محققا فوزه الخامس تواليا والثامن هذا العام في 12 جولة.

وأنهى ماركيس السباق بوقت قدره 40:04.628 دقيقة متقدما بفارق 1:753 ثانية عن الإيطالي ماركو بيتزيكي (أبريليا)، فيما صعد مواطنه بيدرو أكوستا (كيه تي أم) إلى منصة التتويج للمرة الاولى هذا العام باحتلاله للمركز الثالث بعدما تأخر بفارق 3:366 ثوان.

وهو الفوز الخامس تواليا (والثامن في 12 سباقا في هذا الموسم)، وهي سلسلة انتصارات لم يحققها بطل العالم ست مرات إلا مرتين في مسيرته حيث كانت المرة الأخيرة في عام 2019، بعدما كان فاز بأول 10 سباقات عام 2014.

كما انها المرة الخامسة تواليا التي يهيمن فيها ماركيس على عطلة نهاية الاسبوع باحتلاله المركز الاول في السباقين القصير (سبرينت) السبت والرئيس الاحد.

وعزز ابن الـ 32 عاما صدارته للترتيب العام للدراجين برصيد 381 نقطة متقدما بفارق 120 عن شقيقه الأصغر أليكس (دوكاتي غريزيني) الذي تعرض لحادث وخرج خالي الوفاض، و168 نقطة عن زميله في الفريق الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، بطل العالم 2022 و2023، والذي حلّ رابعا في برنو.

"سأواصل بالحماس ذاته"

قال ماركيس الذي يتجه لتحقيق لقبه العالمي السابع في مسيرته والاول له منذ عام 2019 "كان النصف الأول من الموسم رائعا. لا يزال أمامنا عشرة سباقات وعلينا الاسترخاء، لكنني سأواصل بالحماس ذاته".

واضاف "أشعر بتحسن أكثر فأكثر وأقود بشكل جيد للغاية".

وانطلق بانيايا من المركز الاول لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ به سوى حتى اللفة الثانية عندما تجاوزه بيتزيكي بسهولة تامة، قبل أن يلحق به ماركيس.

وبدوره تقدم أكوستا للمركز الثالث بعدما كان انهى السباق القصير في المركز الثالث.

ولم يتأخر ماركيس في تجاوز بيتزيكي في اللفة الثامنة مستأثرا بالصدارة، في حين حافظ الثلاثي على تقدمه مبتعدا عن باقي الدراجين حتى اشهار علم النهاية، على الرغم من الضغوطات التي مارسها بانيايا على أكوستا في اللفات الاخيرة.

قال بيتزيكي "كانت اللفة الأولى مذهلة. استمتعتُ كثيرا في النصف الأول من السباق، لكن للأسف عندما تجاوزني مارك، أدركتُ فورا أنه يمتلك أداء أفضل".

وأضاف الدراج الإيطالي "حاولت الهجوم، لكنه كان قويا. على أي حال، قدمت أداء رائعا، وأنا سعيد جدا".

مارتين يحصد نقاطه الاولى

وحصد الإسباني خورخي مارتين حامل اللقب العالمي نقاطه الأولى بوصوله سابعا في اول سباق يشاهد خلاله العلم المرقط هذا العام.

وكان مارتين غاب عن السباقات الثلاثة الأولى بعدما تعرض لحادثين خلال فترة ما قبل الموسم، وعندما عاد في قطر في نيسان/أبريل، تعرض مرة جديدة لحادث قوي خلال السباق وغاب عن الجولات السبع التالية.

وانسحب أليكس ماركيس بعد حادث في اللفة الثانية، ليعود من برنو من دون أي نقطة بعد احتلاله المركز السابع عشر المخيب للآمال في سباق السرعة.

وستتوقف منافسات موتو جي بي لافساح المجال امام فترة راحة، على أن تستأنف مجددا مع جائزة النمسا الكبرى بين 15 و17 آب/أغسطس المقبل.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة تشيكيا الكبرى:

1. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 40:04.628 دقيقة

2. ماركو بيتزيكي (إيطاليا/أبريليا) بفارق 1.753 ثانية

3. بيدرو أكوستا (إسبانيا/ كيه تي أم) بفارق 3.366 ث.

4. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 3.879 ث.

5. راوول فرنانديس (إسبانيا/تراكهاوس) بفارق 10.045 ث.

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم للموتو جي بي:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 381 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 261 نقطة

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 213 نقطة

4. ماركو بيتزيكي (إيطاليا) 156