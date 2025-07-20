شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون جنيه سنوياً قيمة راتب وسام أبو علي فى كولومبوس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

يتقاضى الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الاهلى راتباً سنوياً قدره 4 ملايين دولار، ما يعادل 200 مليون جنيه مصري، من نادى كولومبوس الامريكى ، وفقاً للاتفاق الذى تم بين الطرفين فى الأيام الأخيرة.

وتلقى وسام، صاحب الـ26 عامًا، عرضًا من نادي كولومبوس الأمريكي، الذي أبدى استعداده لشراء عقد الدولي الفلسطيني، والذي يمتد لأربعة مواسم قادمة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويدي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2024.

واستطاع اللاعب، صاحب الجنسية الفلسطينية الأصل، أن يشارك مع الأهلي في 60 مباراة بجميع المسابقات، ليسجل 38 هدفًا إلى جانب صناعة 10 أهداف.

وخرج وسام أبو علي مهاجم الفريق من قائمة معسكر تونس بقرار من الجهاز الفني بسبب عدم خضوع اللاعب للقياسات البدنية التي أجراها اللاعبون مع العودة للتدريبات الاثنين الماضى، بجانب عدم إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته.

وقال محمد يوسف المدير الرياضى بالنادى، إن الجهاز الفنى يواجه أى مخالفة أو خروج عن النص في الأهلي بحزم وحسم واضح من البداية، موضحاً أن هناك لائحة قوية يتم فرضها على الجميع دون تهاون.

وشدد يوسف على أن وسام أبو علي مهاجم الفريق تغيّب عن عدة تدريبات ولم يحضر القياسات البدنية للأهلي التي خضع لها جميع لاعبي الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لذا تم توقيع عقوبات قوية عليه ـ أضاف المدير الرياضي أن اللائحة لا تفرّق بين لاعب صغير أو كبير ولابد أن يلتزم الجميع بتعليمات الجهاز الفني.