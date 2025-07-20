شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يجهز دليل براءته قبل جلسة التحقيق معه فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتقديم دليل براءته خلال جلسة التحقيق المنتظرة معه داخل القلعة البيضاء، بعد أزمة مغادرته معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتمسك فتوح بتأكيده أن خروجه من المعسكر جاء بسبب ظرف عائلي طارئ، حيث تعرض عمه لوعكة صحية مفاجئة، ما استدعى تواجده بجواره. ويجهز فتوح أوراقًا وتقارير طبية تؤكد مرض عمه، لنفي الاتهامات التى لاحقته بشأن تغيبه عن المعسكر لحضور حفل خاص في الساحل الشمالي.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الزمالك جلسة استماع للاعب خلال الأيام المقبلة، للاستماع إلى أقواله بشكل رسمي قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل وجود نية داخل النادي لبحث عروض تسويقية للاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

الزمالك يغرم فتوح مليون جنيه

وقرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

فيريرا غاضب من تصرف أحمد فتوح ويؤيد منع عودته للمعسكر

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن البلجيكى فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عبر من غضبه من تصرف أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي، بعد واقعه خروجه من المعسكر وحضوره إحدى الحفلات فى الساحل الشمالى.

وأكد مصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فيريرا لا يرغب فى عودة أحمد فتوح لمعسكر الفريق المقام حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة لحين الفصل فى أمره من قبل مجلس إدارة النادى الأبيض.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بنادى الزمالك قررت منع دخول أحمد فتوح لمعسكر الفريق بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحين التحقيق معه من قبل الشئون القانونية فى القلعة البيضاء، واتخاذ القرار النهائي بشأن موقفه.