ريبيرو يستعجل الأهلي لتدعيم هجوم الفريق بعد اقتراب رحيل وسام أبو علي

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويدي في سوق الانتقالات الشتوية يناير 2024.

وتقدر قيمة صفقة بيع وسام أبو علي بـ7.5 مليون دولار، كما يمتلك النادي الأهلي نسبة من إعادة البيع تصل إلى 15%.

واتفقت إدارة "القلعة الحمراء" على الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، تتمثل في إضافات ضمن العقد.

وحال تحقيق وسام أبو علي عدد الأهداف المطلوبة، سيحصل النادي الأهلي على مبالغ إضافية قد تجعله فى صدارة الصفقات الأعلى قيمة فى تاريخ "القلعة الحمراء".