شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض تدريبات صباحية ومسائية فى معسكر تركيا ورفع الحمل البدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية فى معسكره المقام حاليا بمدينة "إزميت" التركية، استعدادا للموسم الجديد، بخوض تدريب صباحي، في إطار البرنامج التدريبي بالمعسكر.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش رفع الحمل التدريبي للفريق من خلال إقامة تدريبين صباحا ومساء، وركز المران الصباحي على تدريبات البدنية ورفع معدلات اللياقة للاعبين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا مسائيا اليوم بملعب مدينة إزميت ويركز على تدريبات الكرة والشكل الخططي للفريق في ظل ارتباطات عديدة لفريق نادي بيراميدز في الموسم الجديد.



أحمد الشناوى



رمضان صبحى

بيراميدز: لم نفاوض فنربخشة التركى لضم عمر فايد

وأكد مصدر بنادي بيراميدز أنه لم يتم تقديم عرض رسمي لأي ناد تركي لضم أي من لاعبيه، وذلك بعد الأنباء التى ترددت حول وجود مفاوضات من الفريق السماوى مع نادى فنربخشة التركى لضم عمر فايد.

وكشف المصدر أن هناك بعض اللاعبين ووكلائهم يحاولون ربط أسمائهم بمفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل تحقيق أكبر مكاسب شخصية ممكنة وبطبيعة الحال زيادة فرصته في الحصول على عروض أفضل، ولكن النادي وبكل بساطة سيقوم بكشف هذه المحاولات ويرد على تلك الأخبار المغلوطة.