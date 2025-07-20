لوس كابوس: الكندي شابوفالوف يحرز اللقب

الرياص - اسماء السيد - لوس كابوس : أحرز الكندي دنيس شابوفالوف المصنّف 33 عالميا لقب دورة لوس كابوس المكسيكية لكرة المضرب (250 نقطة) بفوزه في النهائي على الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش 6 4 و6 2.

واحتاج شابوفالوف (26 عاما) الذي خاض أول نهائي له منذ فوزه بلقب دورة دالاس في شباط/فبراير مطلع العام الحالي، إلى 75 دقيقة للتغلب على المصنف 76 عالميا في أول لقاء بينهما.

وختم الكندي مشواره في مشاركته الاولى في دورة لوس كابوس من دون أي يخسر أي مجموعة.

وهو اللقب الرابع في مسيرة شابوفالوف بعد ألقاب ستوكهولم (2019) وبلغراد (2024) ودالاس (2025).

خرج شابوفالوف من الدور الأول في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، ولم يحقق الفوز في مباراتين تواليا منذ وصوله إلى الدور نصف النهائي في أكابولكو في شباط/فبراير عقب فوزه باللقب في دالاس.

في المقابل، خاض كوفاسيفيتش (26 عاما) النهائي الثاني في مسيرته بعد خسارته لقب دورة مونبلييه الفرنسية حين حقق مفاجأة من العيار الثقيل اثر تأهله من التصفيات في شباط/فبراير.