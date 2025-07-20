شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن إصابة رقية سالم قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الاتحاد المصري للاسكواش عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعبة منتخب مصر رقية سالم، التي تعرضت لإصابة مفاجئة قبل 24 ساعة فقط من انطلاق منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:



"لقد كانت رقية تستعد بكل قوة وتمثّل أحد العناصر الأساسية في المنتخب الوطني، وغيابها عن البطولة يُعد خسارة كبيرة للفريق، إلا أن سلامتها تبقى الأولوية القصوى، يتقدم الاتحاد المصري للاسكواش، بكافة أعضائه وجماهيره، برسالة دعم ومحبة لبطلتنا الواعدة، متمنين لها التعافي السريع والعودة القوية إلى الملاعب قريبًا بإذن الله".

تنطلق غدا الإثنين، منافسات بطولة العالم لناشئ الإسكواش للفردى والفرق، والتي تستضيفها مصر، حيث يحمل الفراعنة الصغار لقب البطولة في المنافسات الفردية والجماعية عن النسخة الأخيرة.

يمثل مصر فى منافسات فردى الناشئين كل من :



محمد زكريا "حامل لقب النسخة الماضية"، مروان عسل، إياد داوود، آدم حول، سيف الدين الرفاعي، أدهم رشدي.

وفي منافسات السيدات تشارك كل من:

أمينة عرفي "حامل لقب النسخة الماضية"، ندين الحمامي، جنى جلال، مليكة تيمور، سهيلة حازم.

محمد زكريا بطل النسخة الأخيرة



يحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا صاحب الـ 17 عاماً والمصنف رقم 14 على العالم، لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية عن النسخة الماضية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فاز محمد زكريا في المباراة النهائية على جوو يونج نا بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6، لتستعيد مصر اللقب بعد غياب 4 نسخ، حيث كان مصطفى عسل لاعب الأهلي هو المتوج بآخر لقب في 2019.

أمينة عرفي بطلة النسخة الأخيرة



كما تحمل البطلة الصاعدة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة على العالم حالياً، بلقب الناشئات عن النسخة الماضية، عقب الفوز على مواطنتها المصرية فيروز أبو الخير في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 15-13, 11-5، وتحمل البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن آخر 3 نسخ.