شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتهي من صياغة عقد بيع وسام أبو علي للدوري الأمريكي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الشئون القانونية بالنادي الأهلي ، خلال الساعات الحالية، بالتنسيق مع شركة الأهلي لكرة القدم، على مُراجعة عقود انتقال وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، الذي تم الاتفاق معه على تفاصيل صفقة بيع وسام أبو علي.

وتستعد الشئون القانوينة للانتهاء من صياغة العقد وكتابته بالنسختين العربية والإنجليزية قبل توقيع العقود خلال الساعات المقبلة، ليُسدل الستار على هذه الصفقة التي استحوذت على اهتمام قطاع كبير من كرة القدم المصرية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص.

تفاصيل صفقة بيع وسام للدوري الأمريكي

وحسب مصادر في الأهلي، فإن الأهلي اتفق مع النادي الأمريكي على انتقال وسام أبو علي مقابل 7.5 مليون دولار، يتم تسديها على دُفعتين الأولى يتم تسديدها بمجرد توقيع العقود وإتمام الصفقة وتبلغ قيمتها 5.5 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الدُفعة الثانية والأخيرة 2 مليون دولار ويتم تسديدها خلال يناير المقبل .

ووفقاً للاتفاق ذاته، يحصل الأهلي على إعادة بيع بنسبة 15% حال بيع اللاعب لأي نادٍ مُستقبلاً، بجانب امتيازات أخرى يحصل عليها الأهلي مُرتبطة بمشاركة اللاعب وتسجيله للأهداف وتبلغ 2 مليون دولار إضافية كحوافز (بونص) مُقسمة كالتالي: مليون دولار حال تسجيل اللاعب 10 أهداف أو أكثر، و مليون دولار حال تسجيل اللاعب 15 هدفًا أو أكثر.

سيريوس السويدي يحصد 750 ألف من بيع وسام

وسيحصل نادي سيريوس السويدي الذي انتقل منه وسام للأهلي في يناير 2024 على 10% من قيمة إعادة البيع، أي ما يعادل 750 ألف دولار.

وسام خارج معسكر الأهلي في تونس

وقرر محمد يوسف المدير الفني للأهلي بالتشاور مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني استبعاد وسام أبو على من معسكر الفريق المُقام حالياً في تونس على خلفية عدم التزم اللاعب بإجراء القياسات البدنية مع عودة الفريق للتدريبات الإثنين الماضي استعداداً للموسم الجديد، كما رفض إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته ليتم استبعاده من المعسكر وتغريمه مالياً.