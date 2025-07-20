شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يرفع رصيده إلى 21 ميدالية فى بطولة أفريقيا بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع رصيد بعثة الفراعنة في البطولة الأفريقية لألعاب القوى المقامة حاليا فى مدينة أيسا بنيجيريا خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو 2025، حيث حصد أبطال ألعاب القوى المصريين 21 ميدالية حتى الآن.

وجاءت الميداليات كالتالي:

ذهبية رمي الرمح بنات تحت 18 سنه أسيل أسامه

فضية رمي الرمح 18 سنة ريماس هيثم

ذهبية سباق المشي 18 سنه يوسف محسن

فضية سباق المشي 20 سنه زياد شريف

برونزية دفع الجلة تحت 18 سنة يحيي خالد حلمي

برونزية الوثب العالي تحت 20 سنه هنا هشام رأفت

فضية القفز بالزانه تحت 20 سنه رشا صيام

برونزية القفز بالزانه تحت20 سنه ريم تامر

برونزية دفع الجله تحت 20 سنه عمار اشرف

فضية الوثب العالي تحت 18 سنه ليلي محمد

فضية القفز بالزانه تحت 18 سنه حنين خالد الشوبكشي

برونزية رمي الرمح تحت 18 سنه كريم محمد سمير

فضية الإطاحه بالمطرقه تحت 20 سنه مريم رضا

ذهبية الإطاحه بالمطرقه تحت 20 سنه عبدالله محمد

برونزية الإطاحه بالمطرقه تحت 20 سنه آدم تامر عويس الجبالي

يوسف مدحت ذهبية القفز بالزانه تحت 18 سنه

علي الدين وائل ذهبيه القفز بالزانه تحت 18 سنه ( متقاسمين الميداليه) بنفس الارتفاع

فضية سباق 2000 متر موانع تحت 18 سنه ملك عبدالغني ورقم مصري جديد

برونزية قذف القرص تحت 20 سنة عمار أشرف نادي

برونزية سباق 10 آلاف مشي مني علي حسين تحت 20 سنه

رقم قياسي مصري جديد في سباق 400 متر العداء محمد محمود عبدالمنعم 48.13 ق

من جانبه أعرب العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد، عن فخره واعتزازه بما قدمه أبناء مصر من مستوى فني مشرف في بطولة أفريقيا، لافتا إلى أن الروح القتالية والانضباط الفني عنوان المشاركة المصرية فى نيجيريا، وهذه النتائج ثمرة عمل جماعي وتخطيط طويل الأمد بدأناه مبكرا، ونواصل البناء عليه لخلق جيل قادر على تشريف مصر في المحافل القارية والعالمية.

من جهته شدد محمد أبو فندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة، في اتصال تليفوني من نيجيريا، على أن أبطالنا كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في سماء نيجيريا بسبب الأداء البطولي والميداليات التي حصدها لاعبو مصر بفضل الجهود المبذولة من مجلس إدارة الاتحاد والأجهزة الفنية والأداء المتكامل للمنظومة والدعم الحكومي ممثلا في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كما تعهد أبو فندي بالمزيد من الإنجازات، في البطولة للتأكيد علي أن هؤلاء الأبطال هم أمل المستقبل.

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