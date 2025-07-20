شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يتمسك بالانتقال لسيراميكا بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يفضل كريم نيدفيد لاعب خط وسط النادى الأهلى الانتقال لفريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم تلقيه عرضاً مغرياً من نادى زد إف سى.

وتراجع الأهلى "مؤقتاً" عن بيع كريم وليد نيدفيد لاعب خط الوسط لفريق سيراميكا، رغم توقيع اللاعب على استمارة الاستغناء الموجه لسيراميكا.

ودخل نيدفيد ضمن اهتمامات نادى سيراميكا تحت القيادة الفنية لـ على ماهر "الأب الروحى" للاعب، وتأتي تلك الخطوة في ظل بحث كريم نيدفيد عن فرصة للمشاركة بصورة منتظمة، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات وتراجع ترتيب مشاركته في قائمة الفريق.

كريم نيدفيد من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلي، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول أثناء وجود المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى في 2014-2015، وتمت إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الأهلى ثم خرج لمودرن سبورت الموسم الماضى قبل أن يعود الأهلى مرة أخرى ويستقر به حالياً.

الإصابات هى العدو الأول والأخير لرحلة كريم نيدفيد فى الأهلى خاصة أن اللاعب يشارك ويتألق ثم تأتيه الإصابة وتبعده فترة طويلة عن الملاعب.

نيدفيد ظهر بشكل متميز ونجح فى قيادة مودرن سبورت للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة كأول بطولة فى تاريخ النادى.

ومع الأهلى توج كريم نيدفيد ببطولة الدورى 5 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة.

وشارك كريم نيدفيد في 94 مباراة بقميص الأهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.