شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي يُكافئ وسام أبو علي بـ25 مليون جنيه قبل أيام من رحيله والان مع تفاصيل الخبر

صرف مسئولو النادي الأهلي مكافآة المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة للفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، رغم أن أيام اللاعب فى الأهلي باتت معدودة، بعدما تم الاتفاق على رحيله خلال الأيام المقبلة للدوري الأمريكي.

صرف مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية

وقال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي صرفت خلال الأيام الماضية مكافأة مشاركة اللاعبين في بطولة كأس العالم للأندية، التى أُسدل الستار عليها الأحد الماضي بأمريكا، وتوّج بها نادي تشلسي الإنجليزي.

وأوضح المصدر أن جميع لاعبي الفريق تسلموا مكافأة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لاسيما أن النادي كان قد أعد لائحة مالية خاصة بهذه البطولة تتضمن مُكافآت مُجزية حال الفوز أو التعادل.

مكافأة وسام من الأهلي

وأشار المصدر إلى أن وسام أبو علي حصل على هذه المكافآة منذ أيام، رغم الأزمة التي أثارها اللاعب مؤخراً بسبب إصراره على الرحيل من النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عروضاً خارجية أبرزها من الدوري الأمريكي.

وأكد المصدر أن مكافأة وسام بعد المشاركة في كأس العالم للأندية بلغت 500 ألف دولار، أي ما يقرب من 25 مليون جنيه مصري، مُشيراً إلى أن صرف مستحقات اللاعب غير مُرتبط بأي أزمات، لأن هناك آلية واضحة يتم تطبيقها على الجميع، فاللاعب يحصل على جميع مستحقاته، وفي نفس الوقت يتم توقيع عقوبات عالية حال الخروج عن النص.

وخرج الأهلي من الدور الأول للبطولة العالمية بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي سلبياً والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات وهي المباراة التي سجل فيها وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك". الأهلي يوافق على إنتقال وسام إلى كولومبوس الأمريكي على صعيد متصل ، يضع مسئولو الأهلي حالياً الرتوش النهائية على عملية بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي حيث يستعد مسئولو المارد الأحمر لإسدال الستار على هذه الصفقة التي استحوذت على إهتمام قطاع كبير من كرة القدم المصرية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص. تفاصيل صفقة وسام مع كولومبوس وإتفق الأهلي مع النادي الأمريكي على إنتقال وسام أبو علي مقابل 7.5 مليون دولار ، يتم تسديها على دُفعتين الأولى يتم تسديدها بمجرد توقيع العقود وإتمام الصفقة وتبلغ قيمتها 5.5 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الدُفعة الثانية والأخيرة 2 مليون دولار ويتم تسديدها خلال يناير المقبل .

هاتريك وسام في المونديال

ووفقاً للإتفاق ذاته، يحصل الأهلي على إعادة بيع بنسبة ٪15 حال بيع اللاعب لأي نادي مُستقبلاً ، بجانب إمتيازات أخرى يحصل عليها الأهلي مُرتبطة بمشاركة اللاعب وتسجيله للأهداف وتبلغ 2 مليون دولار إضافية كحوافز (بونص) مُقسمة كالتالي: مليون دولار حال تسجيل اللاعب 10 أهداف أو أكثر، و مليون دولار حال تسجيل اللاعب 15 هدفًا أو أكثر.

وسام خارج معسكر الأهلي في تونس

سيريوس السويدي يحصد 750 ألف من بيع وسام وسيحصل نادي سيريوس السويدي الذي إنتقل منه وسام للأهلي في يناير 2024 على ٪10 من قيمة إعادة البيع اي ما يعادل 750 ألف دولار.

وقرر محمد يوسف المدير الفني للأهلي بالتشاور مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني استبعاد وسام من معسكر الفريق المُقام حالياً في تونس على خلفية عدم إلتزم اللاعب بإجراء القياسات البدنية مع عودة الفريق للتدريبات الأثنين الماضي استعداداً للموسم الجديد كما رفض إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته ليتم استبعاده من المعسكر وتغريمه مالياً.