شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتفي بالتدريبات فى الجيمانيزيوم بعد وديتي رع والشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم، الأحد، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعبين بخوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بعد خوض وديتي رع والشمس مؤخراً، في إطار الاستعداد للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

الزمالك يهزم الشمس 5 - 4

وفاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف فى الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و علي نوفل و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وهاني ياسر وأحمد حمدي وسيف جعفر وحازم أسامة وأحمد شريف وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وتمكن سيف الجزيري من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثانية عشرة، قبل أن يتمكن الشمس من تسجيل هدفين في الدقيقتين 14 و16، ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود حمدي "الونش" بدلاً من حسام عبد المجيد الذي تعرض لإصابة بكدمة فى الوجه.

وتوالت محاولات الزمالك للتعديل، إلا أن الشمس أضاف الهدف الثالث فى الدقيقة 37، قبل أن يتمكن أحمد حمدي من تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الشمس الهدف الرابع فى الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف برباعية مقابل هدفين.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق وعمر جابر ونبيل عماد دونجا بدلاً من محمد عواد وعلي نوفل ومصطفى الزناري وهاني ياسر وسيف الجزيري.

وتمكن أحمد شريف من تسجيل الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 53، وتوالت محاولات الزمالك الهجومية من أجل التسجيل.

وفي الدقيقة 60 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة وشيكو بانزا وناصر منسي بدلاً من سيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد حمدي.

ونجح ناصر منسي فى تسجيل الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن شيكو بانزا من تسجيل الهدف الخامس للأبيض في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بخماسية مقابل أربعة أهداف.

الزمالك يهزم رع 1 - 0

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نظيره رع، بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدى " الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسى.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذى سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبى الفريق للتسجيل.

وفى المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعى واللجوء للهجمات المرتدة، وفى الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة فى المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولى شيكو بانزا فى الدقيقة 40 بداعى التسلل لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثانى دفع الجهاز الفنى للزمالك بمهدى سليمان بدلاً من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثانى.

وبعد ذلك دفع الجهاز الفنى للفريق بكل من، سيف الجزيرى وأحمد شريف وأحمد حمدى ومصطفى الزنارى وحسام عبد المجيد وعلى نوفل وهانى ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر، بدلاً من العناصر التى شاركت منذ بداية اللقاء.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التى سنحت للفريق لينتهى اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.