شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه دكرنس ودياً غداً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 يوليو 2025 12:20 م

يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة الجزائري ميلود حمدى مباراة ودية غداً مع فريق دكرنس لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التي يخوض بها الموسم الجديد.

وكشف الإسماعيلي مواعيد مبارياته الودية في شهر يوليو الجاري استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وجاءت كالتالي:

- دكرنس، يوم الإثنين 21 يوليو.

- سبورتنج، يوم الجمعة 25 يوليو.

- زد إف سي، يوم الإثنين الموافق 28 يوليو.

- سموحة، يوم الخميس الموافق 31 يوليو.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 8 أغسطس المقبل، على أن يتم إجراء القرعة فى 27 يوليو الجاري.

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية استعدادًا للموسم المقبل، على أن يخوض هذه المجموعة من المباريات الودية في إطار الإعداد والتحضير.