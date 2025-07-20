شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل وسام أبو علي فى ظهوره اليوم بالتتش قبل الرحيل عن الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

ظهر وسام أبو علي مهاجم الأهلي في النادي صباح اليوم، الأحد، وخاض تدريبات مُنفردة تنفيذاً لتعليمات الجهاز الفني ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي، بعد استبعاد اللاعب من معسكر الأهلي المُقام حالياً في تونس.

وسام يخوض قياسات بدنية في الأهلي

ويأتي ظهور وسام في التتش اليوم بعد الحصول على راحة يومي الجمعة والسبت، وفقاً للبرنامج الذي سبق وتم وضعه للاعب.

وحسب تأكيدات مصدر لـ"الخليج 365"، فإن وسام ظهر فى التتش اليوم، وأدى تدريبات تأهيلية، كما استكمل القياسات البدنية التي رفض خوضها منذ أيام اعتراضاً على رفض الأهلي العروض التي وصلت له مؤخراً من أندية خارجية.

وسام خارج معسكر الأهلي فى تونس

وقرر محمد يوسف، بالتشاور مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، استبعاد وسام من معسكر تونس على خلفية عدم التزم اللاعب بإجراء القياسات البدنية مع عودة الفريق للتدريبات الإثنين الماضي استعداداً للموسم الجديد، كما رفض إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته ليتم استبعاده من المعسكر وتغريمه مالياً.

وسام يرحل من الأهلي

ويضع مسئولو الأهلي حالياً الرتوش النهائية على عملية بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، حيث يستعد مسئولو المارد الأحمر لإسدال الستار على هذه الصفقة التي استحوذت على اهتمام قطاع كبير من كرة القدم المصرية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص.

تفاصيل صفقة وسام مع كولومبوس

واتفق الأهلي مع النادي الأمريكي على انتقال وسام أبو علي مقابل 7.5 مليون دولار، يتم تسديدها على دُفعتين الأولى يتم تسديدها بمجرد توقيع العقود وإتمام الصفقة وتبلغ قيمتها 5.5 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الدُفعة الثانية والأخيرة 2 مليون دولار ويتم تسديدها خلال يناير المقبل .

ووفقاً للاتفاق ذاته، يحصل الأهلي على إعادة بيع بنسبة 15٪ حال بيع اللاعب لأي نادٍ مُستقبلاً، بجانب امتيازات أخرى يحصل عليها الأهلي مُرتبطة بمشاركة اللاعب وتسجيله للأهداف وتبلغ 2 مليون دولار إضافية كحوافز (بونص) مُقسمة كالتالي: مليون دولار حال تسجيل اللاعب 10 أهداف أو أكثر، ومليون دولار حال تسجيل اللاعب 15 هدفًا أو أكثر.

سيريوس السويدي يحصد 750 ألف من بيع وسام

وسيحصل نادي سيريوس السويدي الذي إنتقل منه وسام للأهلي في يناير 2024 على 10٪ من قيمة إعادة البيع، ما يعادل 750 ألف دولار.