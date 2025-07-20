شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل خاص لـ آدم كايد فى الزمالك استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برنامج تأهيل خاص للفلسطينيى آدم كايد الذى انضم لمعسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، فور وصوله إلى القاهرة صباح الخميس، حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعب، والعمل على منحه فرصة المشاركة في المباراة الودية الأخيرة التي سيخوضها الفريق في معسكر العاصمة الإدارية أمام وادى دجلة 25 من الشهر الجارى.

وانضم كايد للمعسكر بعدما أنهى الزمالك كافة إجراءات ضمه في صفقة انتقال حر، حيث تعاقد معه بعد انتهاء عقده مع فريق بريدا الهولندي. وقد كان اللاعب قد تواجد بالقاهرة قبل أيام لإجراء الكشف الطبي، ثم عاد إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة، قبل أن يعود مرة أخرى لاستكمال إجراءات انضمامه إلى الزمالك.

وقاد مفاوضات التعاقد مع كايد المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد، وسط منافسة قوية من أندية خليجية حاولت التعاقد مع اللاعب، لكن رغبة آدم كايد في ارتداء قميص الزمالك كانت العامل الحاسم فى إتمام الصفقة لصالح القلعة البيضاء.

ويُعد آدم كايد من أبرز المواهب الفلسطينية الصاعدة في كرة القدم، حيث يمتاز بقدرته على اللعب في مركز الوسط المهاجم والجناح، إلى جانب مهاراته الفردية العالية ومرونته التكتيكية، ما يجعله إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.

شارك كايد في عدة مناسبات دولية مع منتخب فلسطين، وقدم موسمًا مميزًا في الدوري الهولندي، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية قبل أن ينجح الزمالك في ضمه.

وفي ضوء رغبة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا في ضم اللاعب، أعد الجهاز الفني برنامج تأهيل خاص له خلال فترة المعسكر، يهدف إلى تجهيز كايد بدنيًا وفنيًا للاندماج سريعًا مع الفريق والمنافسة في الموسم المقبل.