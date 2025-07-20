شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يمنح محمد شريف الأولوية فى قيادة هجوم الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يفضل الإسبانى خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للنادى الأهلى، الاعتماد على محمد شريف مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى بالموسم الجديد، على أن يظهر السلوفينى جراديشار على مقاعد البدلاء، فى ظل اقتراب رحيل الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما وصلت علاقته بالقلعة الحمراء لطريق مسدود.

ويرى ريبيرو، من خلال التدريبات اليومية، أن محمد شريف يستطيع قيادة هجوم الأهلى بالموسم الجديد بشكل أساسى.

ووضع ريبيرو برنامجا تدريبيا للثنائي الهجومي لإحداث الانسجام المعنوي والخططي بينهما، وعلاج السلبيات وأوجه القصور التي أدت إلى تراجع المعدل التهديفي لجراديشار الموسم المنقضي، بعدما غابت أهدافه تماماً منذ مباراة بتروجت فى الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدرع الدوري الممتاز الموسم الماضي، بجانب عدم نجاحه فى تسجيل أي هدف في مواجهات فريقه الثلاث بالنسخة الأخيرة لمونديال الأندية بأمريكا أمام إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، وقبلهم اللقاء الودي أمام باتشوكا المكسيكي.

وذلك ما ينطق أيضا علي "شريف" الذي ندرت أهدافه وتمريراته الحاسمة، خلال دفاعه عن ألوان فريق الخليج السعودي الموسم الماضي.

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي قبل أن يعود للقلعة الحمراء فى الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة انتقال حر لمدة خمسة مواسم، ويأمل اللاعب فى استعادة موقعه فى خط هجوم الأهلى بالموسم الجديد.

ومن قبل سجل محمد شريف بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بالعديد من الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال أفريقيا.