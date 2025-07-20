الامارات | «وايز أبروتش» ينتزع لقب «روز باول ستيكس» البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع المهر «وايز أبروتش» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «روز باول ستيكس» المخصص لخيول فئة «القوائم» لمسافة السرعة (1200 متر عشبي)، وجرى أول من أمس على مضمار «نيوبري» البريطاني العريق.

واستفاد مهر السنتين «وايز أبروتش» الذي حل وصيفاً الشهر الماضي في سباق «نوفولك ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» ضمن مهرجان «رويال آسكوت»، من المنافسة على مستوى أدنى، باستعادته وتيرة الانتصارات، وإضافة انتصاره الثاني في مشاركاته الأربع بعالم السباقات.

وانطلق «وايز أبروتش» بقيادة فارسه وليام بيوك، بقوة من البوابة السابعة، ليتصدر السباق عند الوصول إلى الـ200 متر الأخيرة، ووسع الفارق لتحقيق فوزٍ سهل، وقطعه خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و11 ثانية و93 جزءاً من الثانية، بفارق أربعة أطوال عن صاحب المركز الثاني المهر «روك أوف ثندر» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان وقيادة الفارس كيفين سكوت، وذهب المركز الثالث لزميله في الإسطبل «أموريوم» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب جورج بوجي وقيادة الفارس بيلي لوغنان.

وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي على انتصار «وايز أبروتش» بقوله في تصريحات صحافية: «قدم المهر (وايز أبروتش) أداءً مرضياً، واستفاد من المنافسة على مسافة الستة فيرلونغ (1200 متر)، ويتحسن ذهنياً مع كل مشاركة له، ونأمل أن يقوده هذا الفوز إلى مشاركة محتملة في سباق (جيمكراك ستيكس) لخيول الفئة الثانية (جروب 2) الشهر المقبل».