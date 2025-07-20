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الامارات | أبوظبي تستضيف بطولة العالم للمواي تاي للشباب

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | أبوظبي تستضيف بطولة العالم للمواي تاي للشباب 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أبوظبي عن استضافتها بطولة العالم للمواي تاي للشباب في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر المقبل في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة، في أول نسخة تقام بمنطقة الشرق الأوسط، ما يعكس مكانة الإمارات الريادية وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الاستضافة بين الاتحاد الدولي للمواي تاي واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي، ستيفن فوكس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي، طارق المهيري.

من جانبه أكد رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات، عبدالله النيادي، أن استضافة البطولة العالمية للشباب تمثل امتداداً لنجاحات الدولة في القطاع الرياضي.

وقال: «نعمل وفق استراتيجية تستهدف تنظيم بطولات رياضية عالمية بمعايير احترافية تعزز الحضور الدولي لرياضة المواي تاي، وملتزمون بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة تليق بالإمارات وطموحات شبابها».

من ناحيته أعرب ستيفن فوكس عن فخره باختيار أبوظبي لاستضافة الحدث الأكبر في تاريخ بطولات المواي تاي للشباب، مؤكداً أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 100 دولة و1500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي يثق بقدرة أبوظبي على تقديم بطولة نموذجية، مستنداً إلى سجلها الحافل في تنظيم البطولات العالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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