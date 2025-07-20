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الامارات | «يونايتد إف سي» يختار لاتفيا مقراً للمعسكر الخارجي

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | «يونايتد إف سي» يختار لاتفيا مقراً للمعسكر الخارجي 1/2
  • الامارات | «يونايتد إف سي» يختار لاتفيا مقراً للمعسكر الخارجي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف الفريق الأول لنادي يونايتد، محمد قاسم، أن إدارة النادي اختارت إقامة معسكرها الخارجي في دولة لاتفيا، وذلك استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الذي سينطلق في 19 سبتمبر المقبل، مبيناً أن الفريق أطلق المرحلة الأولى من الاستعدادات، وتشمل تدريبات بدنية وفنية مختلفة.

وقال محمد قاسم لـ«الإمارات اليوم»: «المعسكر سيقام من الثاني إلى 23 أغسطس المقبل، ونتطلع إلى تحقيق أعلى درجات الفائدة في برنامج لاتفيا، للوصول إلى مرحلة التفاهم والانسجام الكاملين، خصوصاً أن النادي تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الجدد، ونثمّن الدعم الكبير لرئيس النادي في تأمين جميع متطلبات النجاح».

وتابع: «لم يُحسم إلى الآن عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر الخارجي، وهذا الأمر متروك لرؤية الجهاز الفني، وحسب المعطيات التي ستكشف عنها المرحلة الأولى من الاستعدادات».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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