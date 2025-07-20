الامارات | النصر يتعادل مع «فا إف بي آيششتات» في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر تحضيراته الجادة للموسم الكروي الجديد 2025-2026، وتعادل 1-1 أمام فريق «فا إف بي آيششتات» الألماني في ثانية مبارياته الودية، ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في ألمانيا. وسجل هدف «العميد» اللاعب غابياديني، الذي واصل تألقه اللافت في التجارب الودية. وكان النصر قد استهل مبارياته في المعسكر بفوز مثير على فريق شبفوج لاندسهوت بنتيجة 3-2، وجاءت الأهداف عن طريق ليما، وغابياديني، وسالم السومحي، ليؤكد الفريق جاهزيته الفنية والبدنية المبكرة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش.

وانطلق المعسكر منذ مطلع يوليو الجاري، ويستمر حتى نهايته، ويشمل تدريبات صباحية ومسائية، إلى جانب مباريات ودية تهدف إلى رفع جاهزية الفريق، خصوصاً مع انضمام عناصر جديدة دعمت صفوف «العميد» هذا الصيف.

وشهد معسكر الفريق زيارة رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم حميد الطاير، حيث تابع عن قرب تفاصيل تحضيرات الفريق، وحرص على حضور المباراة الودية الثانية، رافقه المدير الرياضي الإيطالي روكو مايورينو.

ويخوض النصر خلال الأيام المقبلة مزيداً من المباريات الودية، ضمن برنامج الإعداد، قبل العودة إلى الدولة نهاية يوليو للدخول في المرحلة النهائية من التحضيرات استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد، وعلى رأسه بطولة الدوري.