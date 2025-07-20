شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقيم عزاءً لـ ميمى عبد الرازق بالقاهرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأحد، عزاء لميمى عبد الرازق المدير الفني السابق للنادى المصرى البورسعيدى، بمسجد آل رشدان، وسوف تستقبل أسرة الفقيد العزاء من أصدقاء الراحل الكبير ومحبيه بقاعة الفتح فى الفترة من الساعة 7:30 حتى 10:30 مساء.

وتوفى ميمى عبد الرازق، المدير الفنى السابق للنادى المصرى ورئيس لجنة التخطيط، عن عمر ناهز الـ65 عاماً، حيث ولد عبد الرازق فى 13 يناير 1960، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى كلف ميمى عبد الرازق، مؤخراً، برئاسة لجنة التخطيط، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدى ونجاحه فى قيادة المصرى لحسم المركز الرابع فى المربع الذهبى بنهاية الموسم.

وتولى ميمى عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصرى فى آخر جولتين من عمر مسابقة الدورى، خلفاً للتونسى أنيس بوجلبان الذى رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق فى الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهى الموسم فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وتأهل المصرى للمشاركة فى كأس الكونفدرالية بشكل رسمى فى الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدى الموسم الجارى فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقى، البنك الأهلى وسيراميكا.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو علي، إعلان الحداد على وفاة رمز النادى التاريخى الدكتور ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادى، كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادى الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده.