شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يلتقي حرس الحدود اليوم ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق بتروجت ، بقيادة سيد عيد، مع فريق حرس الحدود اليوم، الأحد، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريقان استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث خسر أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في أول مباراة، ثم فاز في الثانية أمام وادي دجلة.

وفاز فريق بتروجت على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ثاني المباريات الودية للفريق البترولي بعد مواجهة غزل المحلة الإثنين الماضي.

سجل أهداف بتروجت كل من بدر موسى، وأدهم حامد، ومصطفى الجمل، فيما سجل لوادي دجلة كمال أبو الفتوح، وعبد الرحيم محمد.

ويسعى سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، لتجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض في التفريط في أي لاعب خلال هذه الفترة والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

على صعيد آخر، كشف مصدر داخل بتروجت حقيقة مغادرة الفلسطيني حامد حمدان مران الفريق البترولى بعد مشادة مع أحد اللاعبين بقرار من سيد عيد، وأكد المصدر أن ما حدث هو "هزار" بين حامد حمدان مع زميله أحمد بحبح خلال المران، مما دفع أحد أفراد الجهاز الفني معاقبة الثنائى بالجري حول الملعب نتيجة "الهزار" داخل المران.

وطلب سيد عيد من اللاعبين الذين خاضوا مباراة غزل المحلة الخروج من المران، وكان من بينهم حامد حمدان لإراحتهم وليس عقابا لهم، وكل ما يدور حول مشادة اللاعب مع سيد عيد غير صحيح ولا يوجد له أصل.