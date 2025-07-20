شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى بـ"ربيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ربيعة مدافع سموحة، سبب تسميته بـ"ربيعة"، موضحا أن زملاءه أطلقوا عليه هذا الاسم، نظرا للتشابه فى الشكل وطريقة اللعب مع رامى ربيعة مدافع الأهلى السابق، مؤكدا أنه لا توجد أى صلة قرابة مع اللاعب، أو أن يكون اسمه الأصلى ربيعة.

وقال ربيعة، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت 1، إن انضمامه لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن شرف كبير وأسعده للغاية، خاصة أن ضم أى لاعب بعيد عن الأهلى والزمالك للمنتخب هو أمر صعب.

وأضاف: إن عقليته وطريقة تفكيره تغيرت تماما للأفضل بعد الانضمام لمنتخب مصر ومقابلة نجوم الكرة الكبار الذين أثروا فيه بشكل جيد مثل محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوى وغيرهم.

وطلب أحمد سامي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، من إدارة زعيم الثغر التعاقد مع محمد ربيعة مدافع فريق سموحة، لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد للدوري الممتاز.

وسبق أن قام أحمد سامي بتدريب محمد ربيعة عندما كان لاعبا في صفوف فريق سموحة، ويعلم قدرات اللاعب الفنية، ويراه أنه سيكون صفقة سوبر لتدعيم الخط الخلفي في صفوف زعيم الثغر.

ودخل الثنائى رشيد أحمد وديلسون كامونى مهاجما زد الأجانب دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الاتحاد السكندرى فى الموسم الجديد، فى ظل رغبة زعيم الثغر فى التعاقد مع مهاجمين أجانب بمستوى عالٍ.

وقرر الاتحاد فسخ عقود كل اللاعبين الأجانب، بخلاف الثنائى مورو ساليفو وفان ديريك، فى ظل عدم القناعة بقدرات كل اللاعبين الأجانب الذين تواجدوا فى صفوف زعيم الثغر فى الموسم الماضى.

واستقر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على إنهاء الارتباط مع كل اللاعبين الأجانب المقيدين فى صفوف الفريق بخلاف الثنائى مورو ساليفو وفان ديريك، حيث يرغب فى بقاء الثنائى بعدما ظهرا بمستوى جيد مع زعيم الثغر فى الموسم الماضى.

وأنهى مسئولو الاتحاد الارتباط مع باقى الأجانب، وهم ايمانويل ابياه وفليبي ناسيمنتو وموسى عبد اللاي وأوبين كرامو وصديق اسياكا مع بقاء الثنائي ساليفو وديريك.