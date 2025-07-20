شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعم صفوف فريق كرة اليد بالتعاقد مع محمود الخياط والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع عبد الرحمن محمود الخياط، لتدعيم صفوف فريق مواليد 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء قادما من الأهلي.

ووقّع عبد الرحمن محمود الخياط على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب جلسة جمعته بالكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي.

ويجيد الخياط اللعب في مركز حراسة المرمى، ويُعد من العناصر الواعدة في جيله، لما يمتلكه من مهارات وإمكانات فنية عالية، ويبلغ طوله 193 سم.

ويأتي التعاقد مع عبد الرحمن الخياط في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك لتدعيم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج.

وتواجد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، داخل نادي سبورتنج خلال، وأنهيا المفاوضات مع إدارة النادي، وحصلا على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويجيد يوسف عمرو اللعب فى مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.

فيما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع أحمد راضى لاعب كرة اليد السابق بالأهلى وسبورتنج لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.