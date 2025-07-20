شكرا لقرائتكم خبر عن رغبة محمد إسماعيل تحسم وجهته بعد تلقى زد 3 عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر أن نادي زد يمتلك ثلاثة عروض رسمية لضم المدافع محمد إسماعيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتم الوصول إلى اتفاقات حول المقابل المادى للصفقة مع تلك الأندية.

وقال سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون"، إن تلك العروض مقدمة من ناديين جماهيريين، بالإضافة إلى نادٍ استثماري، وإن العروض الثلاثة متقاربة من حيث القيمة المادية والشروط، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيكون مرتبطًا برغبة اللاعب نفسه في تحديد وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف إن أحمد عبد الله المدير التنفيذى لنادى زد، عقد جلسة مع محمد إسماعيل، وبناءً على تلك الجلسة سيحدد اللاعب وجهته المقبلة لإتمام الصفقة.

واقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل، لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة إدارة القلعة البيضاء لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. ودخل الزمالك في مفاوضات متقدمة مع مسئولي زد لحسم الصفقة، وأكد مصدر مسئول داخل نادي زد أن الأمور هذه المرة تسير بشكل مختلف عن الميركاتو الشتوي الماضي، قائلاً: "الزمالك تحدث معنا سابقًا عن أكثر من لاعب مثل زيكو والبانوبى، لكنهم لم يكونوا قد حسموا اختيارهم وقتها، أما الآن فالوضع واضح، والزمالك طلب محمد إسماعيل رسميًا، ونحن لا نمانع بيعه". وأضاف المصدر أن الزمالك كان يفكر في إدخال المدافع الشاب أحمد حسام ضمن الصفقة، لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أوقفت هذا المقترح، لتتجه الصفقة نحو الحسم مقابل مادي فقط. وتربط ناديي الزمالك وزد علاقة قوية على مستوى الإدارات، وهو ما يساهم في تيسير المفاوضات والوصول إلى اتفاق سريع يرضي الطرفين. من جانبه، دخل نادي بيراميدز على خط المفاوضات لمحاولة ضم محمد إسماعيل أيضًا، لكن المؤشرات الحالية ترجّح كفة الزمالك في إنهاء الصفقة لصالحه، في ظل جدية التحرك الأبيض ورغبة اللاعب في ارتداء قميص القلعة البيضاء. ويُنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في الصفقة، خاصة مع سعي الزمالك لإغلاق ملف الصفقات الجديدة قبل نهاية معسكر العاصمة الإدارية.

الزمالك يدخل مرحلة الحسم في صفقة محمد إسماعيل مدافع زد