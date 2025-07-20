شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 19 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 19 - 7 - 2025 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، والأهلي يتفق مع كولومبوس الأمريكي على تفاصيل صفقة وسام أبو علي.

تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

الزمالك يهزم الشمس 5 - 4 وديًا.. وشيكو بانزا وأحمد شريف يسجلان

فاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

مهاب ياسر ينتقل لحراس الحدود مقابل التنازل عن مستحقاته لدى الزمالك

انتقال مهاب ياسر لاعب فريق الزمالك إلى صفوف نادي حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي الأبيض في تغيير دمائه.

الرحيل يقترب.. الأهلي يتفق مع كولومبوس الأمريكي على تفاصيل صفقة وسام أبو علي

اقترب النادي الأهلي من الوصول لاتفاق مع نادي كولومبوس الأمريكي بشأن صفقة وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ورغم تعثّر مفاوضات الأهلي فى البداية مع النادي الأمريكي بشأن بيع وسام أبو علي، إلا أن الساعات الماضية شهدت تقارب وجهات النظر.

الأهلى يعتذر للحزم السعودى: ديانج غير مطروح للبيع

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى نادي الحزم السعودي، يؤكد فيه أن اللاعب أليو ديانج ليس معروضًا للبيع ولا نية للتفريط فيه.

إمام عاشور يؤدي برنامجا بدنيا قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي

حدد الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا للاعب الفريق إمام عاشور لتنفيذه خلال فترة الراحة التي حصل عليها من أجل التعافي من إصابة كسر عظمة الترقوة وإجراء عملية جراحية، وهي ما تسببت فى غيابه عن معسكر الأهلي الخارجي والمقام حاليا في دولة تونس.

رسمياً.. سحب قرعة الدورى المصرى 27 يوليو بمشروع الهدف