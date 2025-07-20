شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوافق على إعارة عبده يحيى إلى سموحة لمدة موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو غزل المحلة على إعارة قائد الفريق عبده يحيي لسموحه السكندرى لمدة موسم واحد، في إطار سعى الإدارة المحلاوية لبناء فريق قوى من اللاعبين صغار السن.

ويعد عبده يحيي من اللاعبين أصحاب التاريخ بغزل المحلة، خاصة أنه من قطاع الناشئين بالفريق ويرتبط بعلاقة قوية مع الجماهير، إلا أنه فضّل تغيير وجهته في الموسم المقبل بعد الفترة الطويلة التي قضاها مع الفلاحين، لذا فإن شركة الكرة بالمحلة وافقت على إعارته لسموحة لمدة موسم واحد فقط لسموحة.

كان غزل المحلة قد اختتم معسكر الفريق الذى أقيم بأحد فنادق القاهرة أول أمس الخميس، والتي شهد رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

خاض المحلة ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، حيث تعرض للهزيمة في مباراتين أمام وادى دجلة 3-0 والمقاولون العرب 1-0، بينما حقق الفوز على بتروجت 2-1.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.