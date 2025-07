هل تعمد صلاح إهانة الجزائري رياض محرز؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بالنظر إلى تتويج النجم الجزائري رياض محرز بلقب الدوري الانكليزي 4 مرات، مقابل حصول النجم المصري محمد صلاح على نفس اللقب في مناسبتين فقط، وانتزاع كل منهما لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، فإنه يمكن القول إن محرز يعد واحداً من أساطير أفريقيا على مدار التاريخ، بل إنه يتفوق على صلاح في الفوز ببطولة أمم أفريقيا.

وعلى الرغم من كل ما سبق فقد تجاهل صلاح اسم محرز في حديثه عن أفضل نجوم القارة السمراء على مدار التاريخ، الأمر الي اعتبره البعض تعمداً للتقليل من شأن النجم الجزائري، وذهب البعض بعيداً في تقديرهم للأمر، وقالوا إنها اهانة غير مقبولة، فيما صنف البعض الآخر رؤية صلاح لمحرز بأنها رأي شخصي لا يمكن رفضه، أو تصنيفه بأنه يقع في دائرة التجاهل أو تعمد التقليل من أسطورة محرز، كما أن صلاح يشتهر بعدم اثارة الجدل، ويرفض التورط في الهجوم على أي لاعب أو التقليل من شأن أحد.

