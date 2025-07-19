شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مدافع المنصورة يوقع لمودرن سبورت 5 سنوات بعد منافسة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد يسرى، مدافع فريق المنصورة، على عقود انضمامه لفريق مودرن سبورت لمدة 5 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب منافسة قوية مع الزمالك للحصول على خدمات اللاعب.

يذكر أن محمد يسرى كان قريبا من الانتقال للزمالك إلا أن مسئولى الأخير تباطؤا فى إتمام الصفقة، وهو ما دفع مودرن سبورت للدخول فى الصفقة وإنهائها لصالحهم فى الوقت المناسب فى ظل رغبتهم فى الظهور بشكل جيد خلال الموسم المقبل.

ويعد محمد يسرى هو الصفقة الثامنه لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي و النيجيرى جودون شيكا و عماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح.

من جانب آخر حقق فريق مودرن سبورت بقيادة مجدي عبد العاطي الفوز وديًا على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في إطار استعدادات الفريق بمعسكر الإسكندرية الجاري.

جاء اللقاء قوي وحماسي وظهر جميع اللاعبين بمستوى عالي فيما أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري جودوين شيكا الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت.

ويستعد فريق مودرن سبورت لإنطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز في نسختها الجديدة بمعسكر مغلق بالإسكندرية على أن يخوض خلاله عدة وديات لتجهيز اللاعبين.