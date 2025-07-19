شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر ينتقل لحراس الحدود مقابل التنازل عن مستحقاته لدى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقال مهاب ياسر لاعب فريق الزمالك إلى صفوف نادي حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي الأبيض في تغيير دمائه.

وتنازل مهاب ياسر عن كامل مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى حرس الحدود، تقديرًا منه للفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، ورغبته في الحصول على فرصة مشاركة أكبر في الدوري الممتاز.

ووضع نادي الزمالك بندًا في عقد بيع اللاعب يمنحه أحقية الحصول على نسبة 20% في حالة إعادة بيع مستقبلية للاعب، في خطوة للحفاظ على حقوق النادي حال تألق اللاعب ورحيله إلى نادٍ آخر في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو نادى الزمالك عرض أحمد فتوح لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية بتغيبه عن معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية بداعى مرض عمه وظهوره فى أحد الفيديوهات فى حفل غنائي بالساحل الشمالى.

ويأتى فكرة عرض فتوح للبيع فى ظل الأزمات التى تطارد اللاعب بين فترة وأخرى، حيث سبق وخرج من معسكر الفريق قبل أحد المباريات رفقة مصطفى الزنارى ومحمد صبحى حارس الفريق، وكذلك الحادث الذى تعرض له فى أغسطس من العام الماضى والذى راح ضحيته أحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة للاعب أثناء قيادة السيارة.

وأستقر الزمالك على دخول فتوح فى صفقة تبادلية حال عدم وصول عرض مناسب لضم اللاعب خلال الأيام المقبلة وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المقرر أن يعلن مجلس الزمالك القرار الرسمى والنهائي بشأن اللاعب بالتشاور مع جون إدوارد المدير الرياضى وعبدالناصر محمد مدير الكرة بعد انتهاء التحقيقات معه.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الزمالك بتحديد موعد التحقيق مع اللاعب، وقرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأكد ”الخليج 365”، فى وقت سابق، أن إدارة الكرة بنادى الزمالك، بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي تدرس توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة، بجانب إيقافه عن التدريبات مع الفريق وتحويله للتحقيق؛ بسبب غيابه عن معسكر الفارس الأبيض بالعاصمة الإدارية بداعى مرض عمه، وظهوره بعدها فى إحدى حفلات الساحل الشمالى.