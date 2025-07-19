شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها هدف شيكو بانزا.. لقطات من ودية الزمالك ورع بمعسكر العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره رع، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، عدة لقطات مميزة.

ناصر ماهر يسجل هدق اللقاء الوحيد

سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء.



ناصر ماهر

تشكيل الزمالك

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و محمود بنتايج و محمود حمدي " الونش" و صلاح مصدق و عمر جابر و محمد شحاتة و عبد الله السعيد و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و ناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.



تشكيل الزمالك

أحداث المباراة

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.



وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.



مباراة الزمالك ورع

هدف عالمي لـ شيكو بانزا

توالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولي شيكو بانزا فى الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمهدي سليمان بدلاً من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.



شيكو بانزا

تبديلات الزمالك

وبعد ذلك دفع الجهاز الفني للفريق بكل من، سيف الجزيري وأحمد شريف وأحمد حمدي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وعلي نوفل وهاني ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر، بدلاً من العناصر التي شاركت منذ بداية اللقاء.



الجهاز الفني للزمالك



وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التي سنحت للفريق لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.

ظهور آدم كايد

انضم اللاعب الفلسطيني آدم كايد إلى معسكر فريق الزمالك المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة صباح الخميس، رغم عدم إعلان الزمالك عن الصفقة بشكل رسمي، وحضر كايد مواجهة الزمالك الودية أمام رع، وهو ما يعني أن الإعلان عن الصفقة سيتم في أقرب وقت.