7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم السبت، 19-7-2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، وإمام عاشور يخضع لأشعة جديدة لتحديد مدى تعافيه من جراحة الكتف.

تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

إمام عاشور يخضع لأشعة جديدة لتحديد مدى تعافيه من جراحة الكتف

يخضع إمام عاشور لاعب الإهلي إلى أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد مدى تعافيه من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي بكاس العالم للأندية التي إُختتمت مؤخراً بأمريكا.

اتحاد الكرة يدرس إقامة حفل تكريم للحكام المعتزلين

تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري بالتنسيق مع مجلس الإدارة إقامة حفل للحكام المعتزلين خلال السنوات الأخيرة و تحديدا الموسم الحالي الذي شهد اعتزال اكثر من حكم علي رأسهم محمد الحنفي و محمد الصباحي ، الي جانب تكريم رموز التحكيم .

لليوم الثانى على التوالى.. وسام أبو على يتدرب منفرداً فى الأهلى

يتدرب اليوم السبت الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى منفرداً على استاد مختار التتش لليوم الثانى على التوالى بعد قرار إدارة المارد الأحمر باستبعاده من رحلة معسكر الإعداد فى تونس.

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يكشف بشكل رسمى سبب غياب فتوح عن المعسكر

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع أحمد فتوح الظهير الأيسر عن معسكر الفريق الحالى المقامة بالعاصمة الإدارية.

جلسة ريبيرو تحسم مصير ديانج في الأهلي خلال الموسم المقبل

طلب المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق من أجل حسم مصيره مع الفريق حيث ربط اللاعب تمديد عقده مع النادي بحاجة الفريق لجهوده والتأكد من إنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق.

المصري يستبعد محمود جاد من معسكر تونس.. اعرف التفاصيل