شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدرس خوض معسكر مغلق بالإسكندرية.. وقرعة الدوري تحدد الوديات والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان خوض معسكر مغلق بالإسكندرية خلال الفترة من 25 يوليو حتى الأول من أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد، كما قرر هيثم شعبان تحديد المباريات الودية التى من المقرر أن يخوضها فى المعسكر بناءً على نتيجة قرعة بطولة الدوري المصري والمنافس الذى سيلاقيه فى الجولة الاولى للمسابقة.

وخاض فريق طلائع الجيش معسكرا مغلقا في الإسماعيلية ، تضمن خوض عدة مباريات ودية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري، وأنهى طلائع الجيش النصف الثاني من الموسم الماضي برصيد 25 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة تحت قيادة هيثم شعبان.

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد وأحمد متعب اللذان انتقلا للبنك الاهلى وأحمد الشيخ الذى انتقل لصفوف حرس الحدود.

وأعلن نادي طلائع الجيش تعاقده مع التونسي حسام بن السيد السويسي لاعب خط وسط اتحاد قردان التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد محمد حسن مدير الكرة وهيثم شعبان المدير الفني للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين والمدير الاداري.

السويسي، صاحب 27 عامًا، يعتبر من اللاعبين المميزين في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يتمتع بخبرة جيدة في الملاعب التونسية، فضلًا عن تجربة احترافية قصيرة في الدوري الكويتي .