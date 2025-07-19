شكرا لقرائتكم خبر عن جدول معسكر المصري فى مدينة سوسة بتونس استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حدد النادي المصري جدول معسكر الفريق في مدينة سوسة التونسية، ومن المقرر أن يتخلله 4 مواجهات ودية، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، حيث غادرت البعثة صباح اليوم السبت إلى تونس، على أن تعود إلى القاهرة فى الأول من أغسطس المقبل.



جدول معسكر المصري

4 وديات للمصري في معسكر تونس

من المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي فريق الصفاقسي غدا، الأحد، على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما سيلاقي فريق النجم الساحلي الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

نبيل الكوكي يسبق البعثة

كان التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، سبق البعثة إلى تونس، مساء الأربعاء الماضي، لترتيب استقبال بعثة الفريق البورسعيدي.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

ووضع نبيل الكوكى، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر تونس بعد انتهاء المرحلة الثالثة التي أقيمت في بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات فى المرحلة الرابعة من الإعداد، حيث يسعى المصري لخوض 4 مواجهات ودية أمام كبار الفرق التونسية مثل، الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي والإفريقي.