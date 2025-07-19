شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لن نعاقب إمام عاشور بسبب حفل الساحل.. كان فى إجازة مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر في الأهلي أن النادي لم ولن يوقع أى عقوبات ضد إمام عاشور لاعب الفريق بعد ظهوره فى إحدى الحفلات التي أقيمت بالساحل الشمالي مساء أمس، الجمعة، مُشيراً إلى أن إمام لم يرتكب أخطاء تستوجب توقيع عقوبات عليه.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور خرج من قائمة الأهلي الموجودة فى معسكر تونس الحالي بسبب الإصابة، حيث مازال اللاعب يخوض برنامجاً تأهيلياً للتعافي من جراحة "الكتف" التي أجراها مؤخراً فى أمريكا بعد إصابته بخلع فى الكتف خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي 15 يونيو الماضي فى افتتاح كأس العالم للأندية التي اُسدل الستار عليها مؤخراً بأمريكا.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور يقضي إجازته خارج القاهرة بعدما تم استبعاده من معسكر تونس على خلفية الإصابة، ومن حقه قضاء الإجازة حسبما يشاء، طالما أنه لم يُسيئ لنفسه أو للأهلي ولم يتجاوز في أي حق أحد أو جهة.

وأكد المصدر أنه ليس عيباً أن يحضر إمام حفلاً لمطرب كبير كراغب علامة، كما أن اللاعب اصطحب زوجته معه فى الحفل، وهو ما يؤكد أن تصرفه كان طبيعياً ولا يستدعي توقيع أي عقوبات سواء كانت عقوبات مالية أو إدارية أو فنية.

وكان نادي الزمالك قد قرر تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في نفس الحفل الذي تواجد فيه إمام عاشور خلال الساعات الماضية.