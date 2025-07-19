شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك بطلا لكأس مصر بالفوز على سموحة بهدف حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 19 يوليو 2014 ، توج الزمالك بطلا لكأس مصر موسم 2013- 2014 بعد فوزه على سموحة بهدف سجله حازم إمام في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 22 رمضان الموافق 19 يوليو عام 2014 باستاد الدفاع الجوى وأدارها الحكم جهاد جريشة الذي قام بطرد طارق حامد لاعب سموحة في الدقيقة 70.

المباراة كانت تعني الكثير للفريقين، فالزمالك يريد إنقاذ موسمه بعدما احتل المركز الثالث في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري خلف الأهلي وسموحة في حين يحلم سموحة بقيادة حمادة صدقي بتحقيق أول ألقابه بعد أن قدم موسما استثنائيا واحتل المركز الثاني في الدوري بفارق هدف عن الأهلي وأطاح بالمارد الأحمر من نصف نهائي كأس مصر.

رغم خسارة الدوري رفضت إدارة الزمالك إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق وتمسكت به ليستكمل مباريات كأس مصر وفي نفس الوقت رفض ميدو عرضًا من إحدى القنوات الفضائية لتحليل مباريات كأس العالم 2014 وقرر قيادة الزمالك على أمل تحقيق بطولة وهو ما نجح في تحقيقه فعلا.

خلال المباراة بقيادة أحمد حسام ميدو كان سموحة ندًا قويا للزمالك لكن حازم إمام خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 عندما انفرد يوسف أوباما بأمير عبدالحميد حارس سموحة وحاول لعب الكرة " لوب " من فوفه لكن أمير نجح في إبعادها ووصلت للمتابع حازم إمام الذي سددها داخل المرمي الخالي ليخطف هدف الفوز ويهدل لقبا غاليا للزمالك هو الأول لميدو كمدير فني.

مثل الزمالك: محمد أبوجبل وحازم إمام وصلاح سليمان وحمادة طلبة ومحمد عبدالشافى وعمر جابر وأحمد توفيق وياسر إبراهيم "مصطفى فتحي ق62" ومحمود خالد شيكا "يوسف أوباما ق74 "ومحمد إبراهيم"مؤمن زكريا ق 44" وأحمد على كامل.

مثل سموحة: أمير عبدالحميد وعبدالرحمن فاروق وأحمد سعيد أوكا وشريف حازم والسيد فريد وإبراهيم عبدالخالق وطارق حامد وأحمد حمص وعلاء علي وأحمد حمودي وهانى العجيزي.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 29 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعربيا فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ82 بطولة محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.