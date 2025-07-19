شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يرتدون "البرنيطة" فى معسكر الفريق بتونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص بعض لاعبي الأهلي على ارتداء "البرنيطة" خلال مران الفريق الذي أُقيم صباح اليوم، السبت، بأحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة بمدينة طبرقة التونسية التى تستضيف معسكر الأحمر استعداداً للموسم الجديد.

وخاض فريق الأهلي صباح اليوم مرانا خفيفا، وظهر واضحاً أن درجة الحرارة هناك مُرتفعة إلى حد ما الأمر الذي جعل بعض اللاعبين يرتدون "البرنيطة" لحماية وجههم ورأسهم من أشعة الشمس، وأظهرت الصور والفيديوهات التى نشرتها صفحة الأهلي الرسمية عبر فيس بوك كلاً من حسين الشحات وبن شرقي وجراديشار وهم يرتدون البرنيطة أو "الطاقية".



الشحات في معسكر الأهلي بتونس



حسين الشحات



بن شرقي بالبرنيطة



بن شرقي



جراديشار فى معسكر تونس



جراديشار

محاضرة ريبيرو مع لاعبي الأهلي

وعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين ظهر اليوم، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج التدريب على هامش معسكر الإعداد، ويتدرب الأهلى اليوم على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم، ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم بعثة الأهلي في تونس 27 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين -أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد نبيل كوكا_ محمد عبد الله - أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار وحمزة عبد الكريم.