شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف حول قيمة التجديد.. سبب استبعاد محمود جاد من رحلة المصري إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

أدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتجديد تعاقده مع النادي، إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، بعد سفر البعثة صباح اليوم، السبت، وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.

وكشف مصدر بالمصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود جاد وافق على تجديد تعاقده مع المصري، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بشرط تقديره مادياً، خاصة أن النادي لم يرفع عرضه المادي للتجديد عن القيمة السابقة التى تم التعاقد عليها.

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمود جاد أفضل حارس فى الموسم الماضي

حسم محمود جاد، حارس مرمى النادي المصري ، لقب صاحب القفاز الذهبي في دوري موسم 2024-2025 ، بعدما تربع على رأس قائمة أكثر حراس المرمى خروجاً بشباك نظيفة على مدار مشوار البطولة برصيد 12 مباراة.

بعثة المصري تغادر إلى تونس

غادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تونس العاصمة استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية، خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

من المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي فريق الصفاقسي، غدا الأحد، على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري، بينما ستقام مباراته أمام الترجي الأحد السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.