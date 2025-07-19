شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عرض أحمد فتوح للبيع بعد أزمة الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك عرض أحمد فتوح لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية بتغيبه عن معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية بداعى مرض عمه وظهوره فى أحد الفيديوهات فى حفل غنائي بالساحل الشمالى.

ويأتى فكرة عرض فتوح للبيع فى ظل الأزمات التى تطارد اللاعب بين فترة وأخرى، حيث سبق وخرج من معسكر الفريق قبل أحد المباريات رفقة مصطفى الزنارى ومحمد صبحى حارس الفريق، وكذلك الحادث الذى تعرض له فى أغسطس من العام الماضى والذى راح ضحيته أحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة للاعب أثناء قيادة السيارة.

وأستقر الزمالك على دخول فتوح فى صفقة تبادلية حال عدم وصول عرض مناسب لضم اللاعب خلال الأيام المقبلة وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المقرر أن يعلن مجلس الزمالك القرار الرسمى والنهائي بشأن اللاعب بالتشاور مع جون إدوارد المدير الرياضى وعبدالناصر محمد مدير الكرة بعد انتهاء التحقيقات معه.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الزمالك بتحديد موعد التحقيق مع اللاعب، وقرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأكد ”الخليج 365”، فى وقت سابق، أن إدارة الكرة بنادى الزمالك، بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي تدرس توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة، بجانب إيقافه عن التدريبات مع الفريق وتحويله للتحقيق؛ بسبب غيابه عن معسكر الفارس الأبيض بالعاصمة الإدارية بداعى مرض عمه، وظهوره بعدها فى إحدى حفلات الساحل الشمالى.

وفى وقت سابق، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد فتوح غادر المعسكر التدريبي المغلق للفريق، ليكون بجوار عمه الذي يتواجد في المستشفى، وأضاف عبد الناصر محمد أن اللاعب يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي وسيعود إلى المعسكر التدريبي بشكل طبيعي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وبعد تصريحات مدير الكرة بالزمالك، ظهرت فيديوهات كشفت مشاركة أحمد فتوح في حفل بالساحل الشمالي برفقة لاعب الأهلي إمام عاشور، الذي غاب أيضًا عن معسكر المارد الأحمر في تونس بسبب استمرار معاناته من إصابة الكتف التي تعرض لها خلال كأس العالم للأندية.

وجاء ظهور فتوح فى حفل الساحل الشمالي ليؤكد عدم صحة ما قاله لمسئولي الزمالك، وأن غيابه بسبب مرض عمه، ما جعل النادي يدرس تغريمة بعقوبة مادية كبير وإحالته للتحقيق لمعرفة كافة تفاصيل الواقعة، ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، الموقف النهائى لأحمد فتوح بعد خضوعه للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للنادى.