شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة رفض حسام عبد المجيد تمديد وتعديل عقده والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن حقيقة الجلسة التى عقدت بين اللاعب ومسئولى النادى للاتفاق على تمديد وتعديل عقده مع الفريق، وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن حسام عبد المجيد لم يعقد أى جلسات من الأساس مع الزمالك لتجديد عقده حتى يرفض أو يوافق، والأمر يبقى كما هو عليه.

وأضاف المصدر، أن حسام عبد المجيد يرغب فى الاحتراف ، وأبلغ مسئولى الزمالك برغبته خلال الفترة الماضية فى تحقيق حلمه، وسبق وعقدت جلسة معه وقت فترة لجنة التخطيط التى كان يتولاها ميدو وعمرو الجنايني وحازم إمام، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق وقتها بتمديد أو تعديل عقده فى ظل تمسك اللاعب بالاحتراف الخارجي.

وأوضح المصدر، أنه بعد تولى جون إدوارد المسئولية كمدير رياضى لم يتم التواصل مع حسام فى ظل انشغال مسئولى الزمالك بملفات أخرى، من تجديد عقود لاعبين انتهت عقودهم بنهاية الموسم المنقضى، بالإضافة إلى مفاوضات مع صفقات جديدة، ويسعى الزمالك لغلق هذا الملف بشكل نهائي فى ظل ما يتردد عن وجود عروض لرحيل عبد المجيد عن الفريق، فى الوقت الذى لم تمانع إدارة النادى رحيل اللاعب شرط تقديم عرض رسمى لحسام عبد المجيد يصب فى مصلحة اللاعب والنادى فى نفس الوقت.

وطلب الزمالك من اللاعب تحديد موقفه النهائي حتى يتم الاستعانة ببدائل فى مركزه حال رحيله عن الفريق، وكشف حسام عبد المجيد عن رغبته فى الاحتراف الأوروبى، مع تلقيه عروضاً من روسيا وبلجيكا والمكسيك، وإن كان العرض الروسى هو الأقوى، فى الوقت الذى لم يبد اللاعب رغبته فى الاستمرار بميت عقبة.

ويرغب حسام عبد المجيد فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، والخروج من بوابة نادى الزمالك بشكل يليق به وبناديه، حيث يترقب اللاعب العروض الرسمية التى سيتلقاها فى الأيام المقبلة لحسم مصيره.

وحال عدم وصول عرض يليق باللاعب ونادى الزمالك سيكون قرار التجديد للقلعة البيضاء هو الأقرب، خاصة فى ظل تلقى حسام عبد المجيد وعدًا من الإدارة بالموافقة على احترافه فور وصول عرض مميز.

ويواصل نادي الزمالك تحركاته الجادة لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه الأساسيين، وعلى رأسهم الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد السيد، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث يولى مسئولو الأبيض هذا الملف أهمية قصوى،

ويرغب الزمالك فى تجنب دخول أي لاعب من عناصره الأساسية فى آخر 6 أشهر من عقده، حتى لا يفقد النادي فرصته فى الحفاظ عليه أو تسويقه بالشكل الأمثل، ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة الجديدة التى تهدف إلى ضبط الاستقرار الفني والإداري، وتفادي أزمات العقود التي عانى منها الفريق في المواسم الماضية.