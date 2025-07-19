بطولة إنكلترا: ليدز يعزز صفوفه بلونغستاف من نيوكاسل

الرياص - اسماء السيد - لندن : عزز ليدز يونايتد، العائد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، صفوفه بضم لاعب الوسط شون لونغستاف من منافسه المحلي نيوكاسل، وفق ما أعلن ليل الجمعة.

ولم يُعطِ ليدز أي تفاصيل مالية، لكن تقارير إعلامية بريطانية أفادت بأن قيمة الصفقة التي تمتد لأربعة أعوام، تبلغ مبدئيا 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) وقد تصل إلى 12 مليونا (16 مليون دولار).

ودخل ابن الـ27 عاما الموسم الأخير من عقده مع نيوكاسل، فقرر الانتقال إلى إيلاند رود بعدما اقتصرت مشاركته كأساسي في الدوري الممتاز مع نادي مسقط رأسه على ثماني مباريات فقط الموسم الماضي.

شارك لونغستاف في 171 مباراة في الدوري الممتاز مع نيوكاسل بعدما تخرج من أكاديميته، لكنه تراجع خلف البرازيليين جولينتون وبرونو غيمارايش والإيطالي ساندرو تونالي في سباق الحصول على مكان أساسي في التشكيلة.

وبات لونغستاف خامس صفقة يبرمها ليدز هذا الصيف بعد الألماني لوكاس نميشا والسلوفيني ياكا بيول والبلجيكي سيباستيان بورناو والسويدي غابريال غودموندسون.

ويسعى ليدز إلى استعادة مكانته في الدوري النخبة بعدما كان من أبرز الأندية في أواخر الستينات وأوائل السبعينات.