شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي إجراءات التعاقد مع محمد البسيوني لاعب يد الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

ينهي مسئولو النادي الأهلي ، خلال ساعات، إجراءات ضم محمد البسيوني لاعب الزمالك السابق لكرة اليد، الذي خاض مؤخرا تجربة احتراف في الوصل الإماراتي، وذلك في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن صفقات اليد الجديدة خلال المرحلة المقبلة من أجل تعويض الراحلين فى ظل احتراف الثلاثي أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري.

ويبحث مسئولو النادى الأهلى مع الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى الجديد لفريق رجال اليد، بدائل الثنائى، أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل بالتعاقد مع صفقات جديدة فى ظل خوضهما تجربة الاحتراف، حيث انضم عادل إلى صفوف فيزبريم المجرى وفيصل إلى باريس سان جيرمان.

ويعقد خالد العوضى مدير النشاط الرياضى فى الأهلى جلسات مع ديفيز لوضع خطة البدائل تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة .

وقع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بجانب فيزبريم المجرى وبشكتاش التركى فى بطولة البوسنة والهرسك الدولية التى يشارك فيها الفريق الأحمر، والتى تنطلق 13 أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد.

وتقرر انطلاق الموسم الجديد 28 أغسطس بعد إعادة إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد بناءً على توصيات الإسباني باسكوال المدير الفني للمنتخب، حيث أجريت القرعة الأولى بنظام إقامة جولتين كل أسبوع يومى الخميس والجمعة، إلا أن باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني طلب إقامة جولة واحدة كل أسبوع، من أجل إقامة تجمع أسبوعي للفراعنة.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة، وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومي 11و12 ديسمبر المقبلين موعداً لإقامة السوبر المحلي بمشاركة الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وسموحة.