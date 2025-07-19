تعليق مثير للجدل من رئيس قناة الأهلي الأسبق على بيان الاتحاد الفلسطيني بخصوص وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بخصوص أزمة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بيان الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم سواء تم حذفه أو لم يتم، فقد أدى دوره المطلوب منه كمستند وقت الخلاف لتقديمه للاتحاد الدولى، ليؤكد ما يدعيه وسام من اضطهاد جمهور الأهلى له".

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمس بيانا رسميا أعلن خلاله دعمه دعمه للاعب، مشيرا أنه يتعرض لهجمات إعلامية وجماهيرية خلال الفترة الماضية، قبل أن يقوم بحذف البيان بعد ساعات قليلة من نشره.

ودخل أبو علي في أزمة خلال الأيام الماضية مع النادي الأهلي، في ظل تمسك اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق وتغيبه عن المران الجماعي أكثر من مرة في الأيام الماضية.

وكان المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد يوسف، قام بتوقيع غرامة مالية على النجم الفلسطيني، بسبب غيابه عن المران الجماعي للفريق يوم الأربعاء الماضي.

كما أنه تم استبعاد اللاعب من معسكر الفريق بتونس، استعدادا للموسم الجديد، بالتنسيق بين الثنائي محمد يوسف المدير الرياضي للنادي و المدير الفني للفريق الأول بالأهلي.

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