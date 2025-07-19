شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده..ركلات الترجيح تعلن نهاية رحلة منتخب مصر فى كأس العرب بالاردن والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 19 يوليو 1988، ودع منتخب مصر بطولة كأس العرب الخامسة التى أقيمت بالأردن بعد خسارته من شقيقه السورى فى الدور قبل النهائى للبطولة بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، كان منتخب مصر قد صعد كأول المجموعة الأولى التى ضمت معه العراق والسعودية ولبنان وتونس، بينما صعد المنتخب السورى كثانى المجموعة الثانية التى ضمت أيضا الأردن" الدولة المنظمة" والجزائر والكويت والبحرين.

سجل طاهر أبوزيد أولى ركلات المنتخب المصرى، وتعادل عبد القادر قردغلى لسوريا، وأعاد أيمن شوقى التقدم مجددا للفراعنة، وتعادل فيصل أحمد لسوريا، ثم تقدم حسام حسن للمرة الثالثة لمصر، وتعادل محمد القولة.

وأهدر إسماعيل يوسف الركلة الرابعة لمنتخب مصر، قبل أن يسجل حسين ديب هدف التقدم لمنتخب سوريا، وأهدر علاء ميهوب الركلة الأخيرة لمنتخب مصر معلنا صعود المنتخب السورى لمواجهة العراق بعد فوزه "4-3".

تشكيل المنتخب: أحمد شوبير "الأهلى"، إبراهيم حسن "الأهلى"، حمادة صدقى "الأهلى"، محمد عمر "الإتحاد"، خالد عصمت "غزل المحلة"، إسماعيل يوسف"الزمالك"، جمال عبدالحميد "الزمالك"، علاء ميهوب"الأهلى"، طارق سليمان "المصرى"، طاهر أبوزيد "الأهلى"، حسام حسن "الأهلى".

ودخل كلا من أيمن شوقى "الأهلى" بدلا من جمال عبدالحميد، أيمن يونس "الزمالك" بدلا من طارق سليمان.

وفى هذه النسخة من البطولة تأهل منتخبا الأردن وسوريا بخمس نقاط، ومن الثانية تأهلت مصر بست نقاط، كما تأهل العراق فى الدور نصف النهائي، فاز العراق على الأردن ثلاثة - صفر، فى النهائى فاز العراق على سوريا بالركلات الترجيحية بنتيجة 4 - 3 بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1 - 1، ليحصل منتخب العراق على البطولة الرابعة على التوالي، فى مباراة المركز الثالث فاز منتخب مصر على الأردن بنتيجة 2 - 0.

بطولة كأس العرب هى بطولة كرة قدم أقيمت تسعة مرات منذ عام 1963 وحتى 2012 لا يوجد موعد محدد لإجرائها بسبب انسحابات بعض المنتخبات أو مشاكل أخرى، ولكنها غالباً تقام كل أربعة سنوات رغم أن تنظيمها مقرر أن يحدث كل عامين

ينظم البطولة الاتحاد العربى لكرة القدم الذى يواجه فى بعض الأحيان اعتذارات من المنتخبات العربية للمشاركة فى البطولة بسبب تعارض وقتها مع بطولات أخرى، تشارك بعض المنتخبات بفرقها الأولمبية أو فئة الشباب لكى تتفادى عدم المشاركة فى البطولة. المنتخب الأكثر فوزاً بالبطولة هو منتخب العراق لكرة القدم، حيث فاز أربع مرات (متتالية)، فى حين فاز منتخب السعودية لكرة القدم مرتين، وفاز كل من منتخب تونس لكرة القدم ومنتخب مصر لكرة القدم ومنتخب المغرب لكرة القدم مرة واحدة، ونسخ 1972، 1973 و1975 تم تعويضها ببطولة كأس فلسطين للأمم.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.