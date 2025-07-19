شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطير إلى تونس للدخول في معسكر مغلق استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة فريق النادي المصري، اليوم السبت، إلى تونس، تمهيداً للدخول في معسكر إعداد مغلق، ضمن المرحلة الرابعة من الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

نبيل الكوكي يسبق البعثة

كان التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري،قد سبق البعثة إلى تونس، مساء الأربعاء الماضي، لترتيب استقبال بعثة الفريق البورسعيدي.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

ووضع نبيل الكوكى، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر تونس بعد انتهاء المرحلة الثالثة التي أقيمت في بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات فى المرحلة الرابعة من الإعداد، حيث يسعى المصري لخوض 4 مواجهات ودية أمام كبار الفرق التونسية مثل، الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي والإفريقي.

واعتذر التونسي نبيل الكوكي عن عدم حضور مراسم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق مساء الأربعاء وذلك لسفره إلى تونس لترتيب استقبال البعثة.

نبيل الكوكي ينعي ميمي عبد الرازق

ونعى الكوكي، فقيد الرياضة المصرية والقلعة الخضراء الدكتور ميمي عبد الرازق، والذي وافته المنية مساء الأربعاء ، وجاءت الرسالة الحزينة التي وجهها نبيل الكوكي كالتالي :

بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد أعمدة النادي المصري وأساطير الكرة المصرية. لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادي المصري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

المصري يعلن الحداد 3 أيام

قرر مجلس إدارة النادي المصري إعلان الحداد على وفاة رمز النادي التاريخي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي ، كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده الغالي.