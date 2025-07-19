ماذا قدم أحمد عادل ومحمد حسن بقميص الإسماعيلى بعد تمديد التعاقد ؟

وأصيب محمد حسن بقطع في وتر أكيلس فبراير الماضي في الدقائق الأخيرة من مباراة الإسماعيلي أمام الزمالك في الدوري بعد تدخل مشترك مع محمود بنتايك لاعب الزمالك.

وشارك محمد حسن الموسم الماضي في 10 مباريات بالدوري، ومباراة في كأس مصر، قبل أن يغيب بقية الموسم بسبب الإصابة.

ولعب صاحب الـ31 عاما بصفوف الأهلي، وحرس الحدود، ووادي دجلة، وبلدية المحلة، والزمالك، وسيراميكا، قبل أن ينضم لصفوف الدراويش.

وانضم حسن إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2021، حتى الآن، تخللهم إعارة لسيراميكا موسم 2021 - 2022.