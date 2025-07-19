الامارات | كلباء يهزم فوكوفار الكرواتي ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق كلباء على فريق فوكوفار 1991 الكرواتي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي خاضها «النمور» في المعسكر التدريبي المقام في سلوفينيا استعداداً للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وسجل هدفي كلباء سيكو بابا والفرنسي سيكو ليجا في الشوط الأول. ولعب كلباء الشوط الأول بالتشكيلة الأساسية التي خاض بها معظم مباريات الموسم الماضي مع غياب المهاجم الإيراني مهدي قايدي الذي انتقل حديثاً إلى نادي النصر، قبل أن يقوم المدرب الصربي فوك رازوفيتش بتبديلات عديدة للوقوف على جاهزية اللاعبين.