الامارات | «الإمارات للدراجات» يفرض سيطرته في طواف فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد فريق «الإمارات - إكس آر جي» للدراجات الهوائية جدارته كأحد أبرز الفرق في طواف فرنسا 2025، بعد أداء جماعي مميز، توّجه النجم السلوفيني تادي بوجاتشار بالفوز بالمرحلة الـ12 من السباق، التي انتهت أول من أمس بصعود شاق إلى قمة «هوتاكام»، ليعيد الفريق إلى صدارة التصنيف العام بفارق مريح.

وتمكن بوجاتشار من تقديم أفضل عروضه، متفوقاً على منافسه المباشر جوناس فينغيغارد من فريق (فيسما - ليز أ بايك) بفارق أكثر من دقيقتين، ليستعيد القميص الأصفر ويعتلي صدارة الترتيب العام بفارق 3 دقائق و31 ثانية، كما أصبح أول بطل عالم حالي يفوز بنهاية جبلية في الطواف منذ عام 1981.

وجاء هذا الإنجاز بدعم كامل من الفريق الإماراتي، حيث لعب تيم ويلينز ونيلز بوليت وآدم ييتس وجوناثان نارفايز أدواراً محورية في ضبط إيقاع السباق وتسهيل الانفصال الحاسم لبوجاتشار في الأمتار الأخيرة من صعود هوتاكام.

ومنح بوجاتشار الفوز إلى روح المتسابق الإيطالي الشاب سامويلي بريفيتيرا، الذي توفي إثر حادث مأساوي قبل أقل من 24 ساعة من السباق.

وأكد بوجاتشار أن الفريق خطط لهذه المرحلة منذ وقت طويل، مشيداً بأداء زملائه ودورهم في تحقيق هذا الفوز، الذي يعزز طموحه نحو تحقيق لقب رابع في باريس.

ومن المنتظر أن تتواصل الإثارة في المرحلة المقبلة، التي تتضمن سباقاً زمنياً جبلياً صعباً إلى قمة «بيراغود».