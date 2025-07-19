الامارات | المهرة «إميرسيف» تطلب لقب «كوتشنغ كلوب أميركان أوكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلب المهرة «إميرسيف» المملوكة لفريق «غودولفين» العالمي، وإشراف المدرب براد كوكس، محو آثار الخسارة الأولى في مسيرتها، عند عودتها للمنافسة في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حيث تنشد اليوم، لقب سباق «كوتشنغ كلوب أميركان أوكس» المخصص للمهرات من عمر ثلاث سنوات، ومسافة 1800 متر، ويجري على المسار الترابي لمضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

وأنهت ابنة الفحل «نايكيست» مشاركتها الأخيرة، بأداءٍ مشرف عندما خسرت بفارق «رقبة» أمام «تيك شارج ميليدي» في المنافسة التي جمعتهما على لقب سباق «مونومري غيرل ستيكس» الذي أقيم منتصف يونيو الماضي على مضمار «شرشل داونز» في أول ظهور لها هذا الموسم.

وقدمت «إميرسيف» البالغة من العمر ثلاث سنوات، موسماً رائعاً العام الماضي، توجت خلاله بلقب أفضل مهرات عمر السنتين في أميركا، بعد أن حققت أربعة انتصارات قوية، ثلاثة منها في سباقات الفئة الأولى، كان آخرها نوفمبر الماضي بلقب سباق «بريدرز كب جوفينايل فيليز» الأميركي الشهير.

وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» في أميركا، مايكل باناهان، على استعدادات «إميرسيف» الأخيرة، بقوله في تصريحات صحافية: «واصلت (إميرسيف) تدريباتها كبطلة، خصوصاً أن عودتها للسباقات بعد توقف طويل في فترة الشتاء كانت مثالية بكل المقاييس، عدا أنها فقدت سجلها الخالي من الهزائم».

وأضاف: «أجرت، السبت الماضي، تدريباً سريعاً، أظهرت خلاله جاهزيتها لتحقيق أول أهدافها الكبرى لهذا الموسم، رغم أن القرعة لم تكن في مصلحتها، بعد أن مُنحت بوابة انطلاقة داخلية، لكنها واجهت الوضع ذاته الموسم الماضي في سباق (سبين أواي) وتوجت بلقبه».